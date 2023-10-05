Pamukova'da Kavga: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki şahıs arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Pamukova ilçe merkezinde meydana gelen olayda, U.K. ile Y.G. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada M.C. isimli bir kişi araya girerek engel olmaya çalıştı. Bu esnada Y.G. yanında bulunan bıçakla M.C.'yi yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri şüpheli Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.