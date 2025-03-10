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Pamukova'da İş Makinesi Taşıyan Tır Yangın Çıkardı

Pamukova'da İş Makinesi Taşıyan Tır Yangın Çıkardı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, D-650 kara yolunda seyir halindeki iş makinesi yüklü tırın lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, araçta maddi hasar oluştu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda iş makinesi taşıyan tır alevlere teslim oldu. Lastiğin patlaması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan 41 PL 722 plakalı iş makinesi yüklü tırın lastiği patladı. Patlayan lastik, aracın teker kısmında yangına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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