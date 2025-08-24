Pamukkale'deki Yangının Bıraktığı Hasar Drone ile Görüntülendi

Pamukkale'deki Yangının Bıraktığı Hasar Drone ile Görüntülendi
Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Cankurtaran mahallesinde meydana gelen yangın, yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar, havadan drone ile görüntülendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran mahallesine kontrol altına alınan yangının bıraktığı hasar drone ile havadan görüntülendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağında meydana gelen yangın havadan ve karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangının Denizli'nin ciğerlerinde bıraktığı hasar havadan drone ile görüntülendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
