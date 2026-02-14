Haberler

Otomobil ve motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobil ve motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakası bilinmeyen otomobil tali yoldan ana yola çıkarken, ana yolda seyir halinde olan motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri hafif yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde müdahalelerde bulundu. Kaza sonucunda otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Meydana gelen motosiklet ve otomobilin kazası çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarında; otomobilin tali yoldan ana yola çıktığı esnada ana yolda seyir halindeki motosiklet ile çarpışması yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
