Kapalı otoparkta duran otomobile alevler sarsı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kapalı bir otoparkta park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'de bir binanın kapalı otoparkında bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın, diğer araçlara ve binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DENİZLİ