Erzurum-Tekman kara yolu Palandöken geçidinde kar ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı.

Palandöken yolunda mahsur kalan onlarca zor şartlar altında ulaşım sağlayabildi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun tipi 2 bin 885 rakımlı Tekman - Erzurum Palandöken yolunda saatlerce mahsur kaldılar.

Sürücüler ve yolcular, "Her zaman bizim halimiz böyle Palandöken yoluna tünel yapılacak dediler ancak tünel için herhangi bir çalışma olmadığı gibi yol kenarına herhangi bir perde de yapılmıyor. Yetkililerden bu yola bir çare düşünmelerini istiyoruz. En azında fırtınada etkilenen yerlere perdeler yapılsa bu kadar çile çekmeyiz" dediler. - ERZURUM

