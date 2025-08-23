Palandöken'de Unutulan Yemek Yangın Paniğine Neden Oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir vatandaşın ocakta unuttuğu yemek, apartmanda kısa süreli yangın paniğine yol açtı. Dumanları gören apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi, ancak yapılan kontrollerde yangın olmadığı tespit edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir vatandaşın ocakta unuttuğu yemek, apartmanda kısa süreli yangın paniğine neden oldu.

Evden çıkan dumanları gören apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangın ihtimaline karşı daireye girerek inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde herhangi bir yangın olmadığı, dumanın ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirlendi.

Kısa süreli korku yaşanırken, itfaiye ekipleri yanlış alarm olduğunu tespit edip bölgeden ayrıldı. - ERZURUM

ERZURUM
