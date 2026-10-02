Pakistan, Hindistan'ın sınırda 3 sivile ateş açtığını iddia etti, 2 ölü 1 yaralı var

Pakistanlı güvenlik kaynakları, Hindistan güvenlik güçlerinin sınır bölgesinde 3 silahsız Pakistanlı sivile uyarıda bulunmadan ateş açtığını, olayda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını öne sürdü. Hindistan basınında ise vurulan kişilerin sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şüpheliler olduğu iddia edildi.

Pakistan-Hindistan sınırında Hint güvenlik güçlerinin Pakistanlı sivillere ateş açtığı öne sürüldü. Pakistanlı güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, ülkenin Pencap eyaletindeki Kasur kenti yakınlarında meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kaynaklar, bölgedeki Ladhar köyünden 3 silahsız sivilin sınır bölgesindeki bir direğin birkaç adım ötesine geçtiğini ve Hindistan Sınır Güvenliği güçlerinin herhangi bir uyarıda bulunmadan bu kişilere ateş açtığını öne sürdü. Olayda sivillerin sınır çitini aşmaya çalışmadığı belirtildi. Kaynaklar, öldürülen kişilerin Mohsin Jutt ve Azmat Rasool olduğunu açıkladı.

Hindistan tarafından ise farklı bir iddia geldi. Ülke basınında yer alan ve Hint güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, vurulan kişilerin sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şüpheliler olduğu iddia edildi.

Dün eski Pakistan askerinin öldürüldüğü öne sürüldü

Olay, Pakistan ordusunun dün Hindistan'ı bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmekle suçlamasının ardından geldi. Hindistan güvenlik kaynakları, iki ülke arasında sınır anlaşmazlığının yaşandığı Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan kontrolü altında bulunan kesimlerinde, geçmişte Pakistan ordusunda komando olarak görev yapmış bir kişinin yasa dışı şekilde sınırı aştığını ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda öldürüldüğünü öne sürdü. Öldürülen kişinin kimliği Havildar Muhammad Asif olarak açıklandı.

İddialar üzerine Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Ahmed Sharif Chaudry, söz konusu kimlik tespitinin gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Chaudry, emekli askerin masum olduğunun ispatlanması amacıyla Asif'i ülke basının karşısına çıkardı. Asif, hayatta olduğunu ve Pakistan'da bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı