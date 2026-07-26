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Pakistan'da muson selleri: Can kaybı 107'ye yükseldi

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Pakistan’da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 107’ye yükseldi.

Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, böylece 26 Haziran'dan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 107'ye yükseldiği bildirildi.

Öte yandan Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), 29 Temmuz'dan itibaren ülkenin büyük nehir havzaları, başkent İslamabad, Pencap'ın kuzeyi, Khyber Pakhtunkhwa eyaleti, Azad Keşmir ve Gilgit-Baltistan bölgelerinde yeni bir yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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