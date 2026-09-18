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Pakistan’daki bombalı saldırıda can kaybı 21’e yükseldi

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Pakistan’da polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pakistan'da polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdaki can kaybı 21'e yükseldi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı arttı. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, yaraların sayısının ise 70'e yükseldiğini aktardı.

Hayber Pahtunhva Emniyet Müdürü (IGP) Zülfikar Hamid, yaptığı açıklamada, saldırının bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı olduğunu belirterek, aracın yerleşkenin giriş kapısına çarptığını ve ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Hamid, patlamanın ardından teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve o sırada yerleşkeye başka bir intihar saldırısının daha düzenlendiğini açıkladı.

Hamid, intihar saldırısının ardından 7 silahlı teröristin yerleşkeye girdiğini ve güvenlik güçlerinin 1'i intihar bombacısı olmak üzere toplam 6 teröristi etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

İntihar saldırısının düzenlediği ana ait görüntüler ortaya çıktı

Çevredeki güvenlik kameraları, yerleşkeye bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısını anbean kayıt altına aldı.

Cumhurbaşkanı Zardari ve Başbakan Şerif'ten kınama

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şahbaz Şerif, bombalı terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Zerdari, ölen ve yaralananlar için derin üzüntü duyduğunu belirterek, yetkililere, saldırıdan etkilenenlere derhal ve mümkün olan en iyi tıbbi tedavinin sağlanması talimatını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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