Pakistan'da Trump'a Karşı İran Destekli Protestolar

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Pakistan genelinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine saldırı emri vermesine karşı büyük protestolar düzenlendi. Göstericiler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak İran'a destek verdiklerini belirttiler.

Pakistan genelinde, İran'ın nükleer tesislerine saldırı emrini veren ABD Başkanı Donald Trump karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Pakistan'da ABD'nin İran'a yönelik saldırıları tepki gördü. Pakistan genelinde İran'ın nükleer tesislerine saldırı emrini veren ABD Başkanı Donald Trump karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Karaçi kentinde binlerce kişinin katıldığı gösteride, "ABD'ye Ölüm", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail", "İran ile Savaşa Hayır", "İran'ı Destekliyoruz" sloganları atılırken, "İran'la Savaşı Durdurun", "Pakistan İran'ın Yanında", "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkent İslamabad'da da farklı düşünce ekollerinden gelen din alimlerinin önderliğinde büyük bir kalabalık gösteri düzenledi. Göstericiler İsrail ve ABD aleyhine sert sloganlar attı. Çok sayıda gösterici, İsrail saldırılarında ölen liderlerin fotoğraflarını taşıdı.

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıklamıştı. Gerekçe olarak ise Trump'ın Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginliği yatıştırmadaki rolü gösterilmişti. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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