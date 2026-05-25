Haberler

Pakistan'daki tren saldırısında can kaybı 47'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trene düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 47'ye, yaralı sayısı 98'e çıktı. Saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trene yönelik dün düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trene yönelik dün düzenlenen intihar saldırısında can kaybı arttı. Pakistanlı kurtarma yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 98 olduğunu bildirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Quetta kentinde bomba yüklü bir araç, güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan trenin geçişi sırasında infilak etmişti. Yetkililer, patlamanın etkisiyle trenin üç vagonunun raydan çıktığını, iki vagonun ise devrildiğini belirtmişti. Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırıyı üstlenmiş ve intihar saldırısı olarak nitelemişti. - BELUCİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Gümüşhane'de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Daha 19 yaşındaydı! Genç kızın kahreden ölümü
KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!

Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor