Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü

Pakistan Eski Başbakanı Imran Khan'ın gözaltına alınmasının ardından Khan destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda sokaklar savaş alanına döndü.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelinde sokağa inen binlerce Khan destekçisi polisle çatıştı. Başta başkent İslamabad olmak üzere Rawalpindi, Lahor, Karaçi, Gujranwala, Faysalabad, Multan, Peşaver ve Mardan'da sokağa inen Khan destekçileri sokaklar savaş alanına çevirdi. Çok sayıda aracı ateşe veren protestoculara, polis cop, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Protestolar sırasında en az 20 kişi gözaltına alınırken, net sayı açıklanmadı.

Belucistan Eyalet İçişleri Bakanı Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, Quetta kentindeki çatışmalarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği ifade ederek, 6 polis memuru toplam 12 kişinin de yaralandığını açıkladı. Pakistan basınında yer alan haberlerde, Pakistan İçişleri Bakanlığının emriyle ülke çapında mobil veri hizmetlerinin kısıtlandığı aktarıldı.

Yolsuzluktan tutuklandı

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah yaptığı açıklamada, Khan'ın teslim olmak için yapılan uyarıları görmezden gelmesinin ardından Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB) tarafından tutuklandığını belirterek, Khan ve eşinin, başbakan olduğu dönemde İngiltere'de kara para aklamakla suçlanan bir müteahhitten 24,7 milyon dolar değerindeki bir araziyi almakla suçlandıklarını açıkladı.

Sanaullah, İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 240 milyon dolar iade ettiğini, ancak Khan'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine müteahhitte iade ettiğini sözlerine ekledi.

NAB tarafından yapılan açıklamada, "Khan, yolsuzlukla suçlanıyor" ifadelerin kullanılırken, Khan hakkındaki herhangi bir suçu reddetti. Yolsuzluk davası, Khan hakkında açıklan 100'den fazla davadan biri olarak biliniyor.

Khan, hakkında iki tutuklama kararı vardı

Mahkeme binasına bugün çevik kuvvet aracılığıyla getirilen ve mahkemeden sürüklenerek çıkarılan Khan, geçen yıl nisan ayında parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından iktidardan düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Khan hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı. Eski başbakan ekim ayında yapılacak erken ulusal seçimler için kampanya yürütüyordu. - LAHOR