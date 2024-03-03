Üye Girişi
Haberler

Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 37 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:

Pakistan'ın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, yüzlerce ev çöktü. Ülkede olumsuz hava koşulları nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva ve batısındaki Belucistan eyaletlerinde şiddetli yağış ve kar yağışı etkili oldu. Hayber-Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda binaların çökmesi ve meydana gelen toprak kayması sonucu 37 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 37 kişi hayatını kaybetti

YÜZLERCE EV ÇÖKTÜ

Elverişsiz hava şartları nedeniyle yüzlerce evin çökmesi sonucu bazı aileler evsiz kaldı. Eyalet genelinde yollar trafiğe kapanırken, Belucistan'daki bazı bölgelerde yolların sular altında kalması sonucu eyaletin diğer bölgeleriyle bağlantısı tamamen kesildi.

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren Hayber Pahtunhva, Azad Keşmir, Gilgit-Baltistan, Belucistan ve Pencap'ta şiddetli yağış beklendiği duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağanak Yağmur Pakistan Uluslararası Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi? Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kaç yaşında, nereli? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 3 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kaç yaşında, nereli? Firdevs Cingözler kimdir? MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli? Alim Işık kimdir? MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık kaç yaşında, nereli? Bu sene fitre ne kadar 2024? Fitre ne zaman verilir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title