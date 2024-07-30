Üye Girişi
Haberler

Pakistan'da Muson Yağmurları Sel ve Yıldırım Felaketine Yol Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yıldırım düşmesi sonucu 9, elektrik çarpması sonucu ise 4 kişi öldü. Yağışlar evlerde, dükkanlarda ve altyapıda hasara yol açtı.

Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yıldırım düşmesi sonucu 9, elektrik çarpması sonucu ise 4 kişi öldü.

Pakistan'ı etkisi altına alan muson yağmurları sel ve yıldırımı da beraberinde getirdi. Birçok şehirde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açarken, Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat şehrinde su basan bir evde aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti. Sindh eyaletine bağlı Nagarparkar kenti ile Chachhro'da yıldırım düşmesi sonucu 9, elektrik çarpması sonucu ise Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde 3, Azad Keşmir'de 1 kişi yaşamını yitirdi. Chachhro'da ayrıca 50'den fazla hayvan da telef oldu. Sindh, Pencap, Belucistan ve Hayber Pakhtunkhwa'da yağışların yol açtığı sel felaketi evlerde, dükkanlarda ve altyapıda hasara yol açtı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) farklı bölgelerde 200 milimetrenin üzerinde yağış olabileceğini tahmin ederek Karaçi kentinde sel ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. NDMA ayrıca il afet yönetim yetkililerine ve diğer ilgili kurumlara da oluşabilecek durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda çağrı yaptı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, Keşmir, Malakand, Hazara ve Gujranwala Division bölgelerinde şiddetli yağış tahmininde bulundu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pakistan 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Bakmadan Geçme

Organize İşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Yenikapı etkinlik alanına nasıl gidilir? Yenikapı etkinlik alanına ulaşım nasıl? Mekanik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mekanik filmi ne zaman, nerede çekildi? İkizler Projesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İkizler Projesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İznik, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 30-31 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ayaş, Bala, Sincan 30-31 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LUGANO MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 31 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 31 Temmuz burç yorumları nedir? Neslihan Arın kimdir? Milli badmintoncu Neslihan Arın kaç yaşında, nereli? KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli? Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları! ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı!
Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title