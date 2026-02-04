Çölde 3 günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, onlarca kişi öldü

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) cumartesi günü düzenlediği terör saldırısında bilanço ağırlaşıyor.

Belucistan eyaletinde Ketta, Haran ve Gvadr şehirleri ile Panjgur, Tump, Pasni bölgeleri ve Mastung, Nushki, Dalbandin kasabalarında eş zamanlı düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'si güvenlik görevlisi olmak üzere 58'e yükseldi.

197 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Sivilleri hedef alan saldırıların ardından Pakistan güvenlik güçleriyle BLA unsurları arasında 12'den fazla noktada çıkan çatışmalarda 197 militan öldürüldü.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Pakistan güvenlik güçleri, üç gün süren çatışmanın ardından güneybatıdaki Nushki kasabasında ayrılıkçılara yönelik operasyon düzenlendiğini belirterek, "Nushki'ye daha fazla asker sevk edildi. Militanlara karşı helikopterler ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı" dedi. Güvenlik yetkilileri, saldırıların cumartesi günü yerel saatle 04.00'te Nushki ve Pasni'deki intihar saldırılarıyla başladığını, Ketta da dahil olmak üzere farklı noktalarda silahlı ve el bombalı saldırıların düzenlendiğini söyledi.

6 İLÇE İDARE BİNASINI ELE GEÇİRDİLER

İsyancılar, kuşatma sırasında en az 6 ilçe idare binasını ele geçirdi ve Ketta'daki eyalet başbakanının ofisine 1 kilometre kadar yaklaştı.