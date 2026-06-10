Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı
Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde Mi-17 tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düşmesi sonucu tüm personel hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.
Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde askeri helikopterin düşmesin sonucu tüm personel hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Azad Keşmir bölgesindeki Muzaffarabad şehri yakınlarında Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü ifade edildi. Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı. Ekiplerin olay yerine ulaştığı ve kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulunun görevlendirildiği belirtildi. - AZAD KEŞMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı