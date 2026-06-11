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Pakistan'da düşen helikopterde 22 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da düşen helikopterde 22 asker hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde dün bir Mi-17 askeri helikopteri teknik arıza nedeniyle düştü. Kazada 19'u asker, 1'i binbaşı ve 2'si albay olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler bugün düzenlenen törenle defnedildi.

Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde dün düşen askeri helikopterde 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinin başkenti Muzaffarabad'da dün Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü kazada bilanço belli oldu. Kazada 19'u asker, biri binbaşı ve 2'si albay olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Askerlerin bugün düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedildiği aktarıldı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulu görevlendirilmişti. - AZAD KEŞMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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