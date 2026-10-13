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Pakistan'da 14 vagonu raydan çıkan trende 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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Pakistan'da Karaçi'den Peşaver'e giden tren, Multan'daki köprü yakınında raydan çıkarak 14 vagonuyla devrildi; 6 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları başlatılırken yaralılar hastaneye sevk edildi, Başbakan Şahbaz Şerif çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Pakistan'da bir trenin 14 vagonunun da raydan çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi'den Peşaver'e doğru seyreden tren Peşaver eyaletine bağlı Multan kentindeki bir köprü yakınlarında raydan çıktı. Olayda 6 yolcu hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatılırken yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi. Kurtarma ekipleri, 13 vagonda arama-tarama çalışmalarının tamamlandığını, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bir yolcu, kaza öncesinde görevlilerin dokuz numaralı vagonda onarım yaptığını söyledi.

Başbakan Şahbaz Şerif olayı yakından takip ettiğini belirterek, kazada yaralanan yolcularla ilgili endişelerini dile getirdi. Şerif, yetkililere kurtarma çalışmalarını hızlandırma talimatı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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