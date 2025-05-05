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Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı

Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
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CHP liderine yapılan çirkin saldırının ardından sosyal medyada Özgür Özel ve kızı İpek Özel'e "Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur" tehdit mesajları paylaşan kişi Trabzon'da gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'e sosyal medyadan tehditler savuran kişi gözaltına alındı.

"BU FİLMİN SONU MEZARLIK OLUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından sosyal medyada, saldırının faili Selçuk Tengioğlu adına açılan sahte hesapta Özgür Özel ve kızı İpek Özel'e tehdit mesajları paylaşılarak, "Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur" ifadeleri kullanılmıştı.

TRABZONDA YAKALANDI

Skandal olayın sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

2 ÇOCUĞUNU VAHŞİCE KATLETTİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Sergen Taban - 3.Sayfa
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