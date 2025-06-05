Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı re'sen soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün İstanbul'da mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL