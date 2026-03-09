CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme heyetine hakaret içerikli sözleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında adli soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen 2025/318 esas sayılı dosyasının ilk duruşmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamalarda, mahkeme heyetine yönelik ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/2, 125/3-a, 125/4 ve 125/5 maddeleri kapsamında hakaret suçunu oluşturabileceği değerlendirilen sözlere ilişkin olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelere ilişkin süreç ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı