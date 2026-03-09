Haberler

CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mahkeme heyetine hakaret içerikli sözleri nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme heyetine hakaret içerikli sözleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında adli soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen 2025/318 esas sayılı dosyasının ilk duruşmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamalarda, mahkeme heyetine yönelik ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/2, 125/3-a, 125/4 ve 125/5 maddeleri kapsamında hakaret suçunu oluşturabileceği değerlendirilen sözlere ilişkin olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelere ilişkin süreç ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var
Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Tabutu erkeklere vermediler
Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu