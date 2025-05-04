Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapanların takip edildiğini ve suç teşkil eden paylaşım yapanların tespit edilip yakalanacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırının ardındansosyal medyada provokatif paylaşım yapanların takip edildiğini ve suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edilip yakalanacağını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.

Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."

Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Kaynak: Haberler.com / Sergen Taban - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Dünya nerede biz neredeyiz arkadaş... O onu dövmüş o ona hakaret etmiş vs vs... Yav arkadaş ölümlü dünya işte kime ne kalıyor sırrı Süreyyaya ne kaldı ki sizede olsun neyi paylaşamıyorsunuz şu iki günlük dünyada

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Huzur istiyoruz artık. refah istiyoruz huzur istiyoruz

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Haber YorumlarıZülfikar:

akp mhp liler, Kılıçtaroğlun da inek hırsızının elini öpmeye sıraya durmuşturlar . Öz çocuklarının katilinin elini ne zaman öpecekler?

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