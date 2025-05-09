Özgür Özel'e Saldıran Cani Baba, Evlatlarını Öldürebilirken 21 Yıl Geçti

Özgür Özel'e saldırmıştı, cani baba evlatlarını öldüreli 21 yıl geride kaldı

HATAY - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlatlarını silahla ve bıçakla öldürerek katletmesinin üzerinden 21 yıl geçti. Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin mezarlarının başında kuranı kerim okundu.

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, mahkemece tutuklanmıştı. Saldırıyla birlikte Tengioğlu'nun 2004 yılında İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki evladı Barış'ı ve 17 yaşındaki evladı Mutlu'yu silahla vurarak öldürdüğü ve 2 çocuğunu da yaraladığı ortaya çıkmıştı. Müebbet hapis cezası alan şahsın 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kalması tepkilere neden olurken 9 Mayıs itibariyle kan donduran cinayetlerin üzerinden 21 yıl geçti. Ölüm yıl dönümlerinde abi ve kardeş mezarları başında kuranı kerim okunarak anıldılar.

Şahsın katlettiği evladı Barış'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki; "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadeleri dikkat çekti.