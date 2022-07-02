Özgecan Aslan'ın katil zanlılarından Fatih Gökçe hakkındaki beraat kararı, Yargıtay'dan döndü

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülmüştü. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Aralık 2015'teki duruşmada, sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Altındöken bir süre sonra cezaevinde öldürülmüştü.

GÖKÇE'NİN 24 YIL HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Baba Necmettin Altındöken'i "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Fatih Gökçe'nin ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, nitelikli cinsel saldırı, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

YARGITAY CEZAYI BOZUP TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Fatih Gökçe ile ilgili verilen kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi bozmuştu. Bozma gerekçesinde Fatih Gökçe'nin atılı suçlamayı reddettiğine dikkat çekilerek, Özgecan Aslan'ın yanan cesedi üzerinde herhangi bir delile rastlanmaması vurgulanmıştı. Bozma gerekçesinde şu görüşler savunulmuştu: "Sanıgın, üzerine atılı bulunan suçlamayı inkar ettiği, diğer sanık Ahmet Suphi'nin soruşturma aşamasında kollukta, Cumhuriyet savcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde alınan ifade ve savunmalarında, sanık Fatih'in maktüleye cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin herhangi bir iddia ve beyanda bulunmadığı, maktülenin cesedi üzerinde yapılan otopsi ve inceleme sonuçları ile dosyada mevcut delillere göre sanık Fatih'in savunmasının aksine maktuleye cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla; bu suçtan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, sanık Ahmet Suphi'nin kovuşturma aşamasında geliştirdiği savunmasına itibar edilerek varsayıma dayalı olarak yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi, nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir"

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Özgecan Aslan'ın öldürülmesine göz yuman ve öldürülmeden önce tecavüz ettiği iddiası bizzat Ahmet Suphi tarafından dile getirilen Fatih Gökçe'nin tecavüz suçundan beraat etmesine karar verdi.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN İTİRAZINI HAKLI BULDU

Konuyu HaberTürk'teki köşesine taşıyan Yasemin Güneri, konuyla ilgili Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karara direndiğini ve bundan da başarılı bir sonuç elde edildiğini aktardı. Güneri, şunları yazdı:

"Yerel Mahkeme'nin direnme kararının ardından dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul, oybirliğiyle yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, gerekçeli kararında suça iştirak etmeyen sanığın delillerin gizlenmesi için özel gayret sarf etme ve Özgecan'ın eziyet çektirilerek öldürülmesinde öncü rol üstelenemeyeceğini vurgulayarak şu görüşleri dile getirdi: "Genel hayat deneyimlerine göre suça iştirak etmeyen sanığın, delillerin gizlenmesi için özel gayret sarf etme ve maktulenin eziyet çektirilerek öldürülmesinde öncü rol üstlenmeyeceği gibi, sanıkları yargılayan ve delillerle yüzlesen İlk Derece Mahkemesinde oluşan vicdani kanaatin akıl, mantık ve bilimsel kurallara aykırılığı da ortaya konulamadığından maktulün bedeninden nitelikli cinsel saldırıyı kanıtlayacak bir biyolojik bulguya rastlanmadığından bahisle sanığın beraatine karar verilmesi gerekçesiyle Yerel Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesinin isabet olmadığı, Yerel Mahkemece sanık Fatih Gökçe'nin nitelikli cinsel saldırı suçundan mahkûmiyetine ilişkin direnme gerekçesinin isabetli olduğu kabul edilmelidir. Bu itibarla Yerel Mahkemenin usul ve yasaya uygun bulunan hükmünün onanmasına karar verilmelidir."

BERAATİ ONANSAYDI TAHLİYE EDİLECEKTİ

Bu kararın ardından Fatih Gökçe 24 yıl hapis yatacak. Eğer Yargıtay Fatih Gökçe'nin cinsel saldırı suçundan beraatine ilişkin verilmiş kararı onasaydı Gökçe kısa sürede tahliye olacaktı. Yasalarda değişiklik yapıp ceza miktarını artırmanın çözüm yolu olmadığı, yasaları doğru uygulamanın ise vicdanları rahatlatacağını bu karar da gözler önüne sermiş oldu."

Kaynak: HaberTürk - Yasemin Güneri

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