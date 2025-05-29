Özel Okulda Darp İddiası: 11 Yaşındaki Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir okulda 11 yaşındaki öğrencinin sınıf arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edildi.

İddiaya göre, Çankaya'da bulunan Kavaklıdere Koleji'nde Ö.K. (11) adlı öğrenci sınıf arkadaşı tarafından darp edildi. Saldırının ardından hastaneye götürülen çocuğa darp raporu verildi.

Mağdur çocuğun annesi Nur Batu, okul yönetimine tepki göstererek, "Kavaklıdere Koleji yönetiminin tabloyu görmezden gelerek susmaları, bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmemeleri, adeta üstünü örtmeye çalışılması, yaşadığımız travmayı daha da derinleştirdi" ifadelerini kullandı.

Kendisine "Yemek parasını mahsup edelim, okul ücretini kısmen iade edelim" teklifinin yapıldığını öne süren Batu, "Benim çocuğum müşteri değil. Özel okullar ticarethane değil. Bu çocuklar okulunuza para yatırmaya değil, hayal kurmaya geliyor. Onların canı parayla telafi edilemez. Sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da ciddi yara aldı" diye konuştu.

Anne Batu, olayı yargıya taşıdıklarını da ifade etti.

Okul yönetimi tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA