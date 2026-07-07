Kars'ta özel gereksinimli gencin polislik hayali gerçek oldu

Kars'ta polislik mesleğine büyük bir sevgi ve bağlılık duyan özel gereksinimli bir gencin hayali, düzenlenen anlamlı etkinlikle gerçeğe dönüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen uygulamalı saha etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında özel gereksinimli genç, trafik polisleriyle birlikte uygulama noktasında görev aldı. Polis ekipleri tarafından trafik denetimleri, sürücülerle iletişim, trafik güvenliği kuralları ve polislik mesleğinin günlük çalışma düzeni hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Polis üniforması giyerek ekiplerle birlikte görev yapan genç, unutamayacağı bir gün yaşarken, yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Toplum Destekli Polislik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi ve hayallerine dokunulmasının önemine dikkat çekildi. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken, polis ekipleri özel gereksinimli gencin polislik sevgisini paylaşarak ona moral verdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nün toplumla güven bağını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının bir örneği olan etkinlik, hem özel gereksinimli gencin hayalini gerçekleştirdi hem de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan vatandaşlardan büyük takdir topladı. Yetkililer, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk projelerinin ve farkındalık çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı