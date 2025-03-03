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İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları

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Özcan Deniz hakkında imar kirliliği ve yasaya muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı. Sanatçının 3 villasının bulunduğu site havadan görüntülendi.

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Özcan Deniz'in 3 villasının bulunduğu site havadan görüntülendi.

Özcan Deniz'in Villaları Havadan Görüntülendi

ÖZCAN DENİZ'E SORUŞTURMA

Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer'de sit alanında bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Özcan Deniz'in Villaları Havadan Görüntülendi

VİLLALARI HAVALANDI

Deniz'in ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrıldığı öğrenildi. Özcan Deniz villalarının bulunduğu site havadan görüntülendi.

Özcan Deniz'in Villaları Havadan Görüntülendi

İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdenizsavrik:

ulkede bir legal yapilan is yok:)

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Haber YorumlarıSempatik:

bize ne ozcandan çok gereksiz haber

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme16
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