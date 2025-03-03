Özcan Deniz'e İmar Kirliliği Suçlaması
Özcan Deniz hakkında Sarıyer'de bulunan sit alanındaki villalarına eklemeler yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Sanatçının, 'imar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından ifadesine başvurulacak.
Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Özcan Deniz'in 3 villasının bulunduğu site havadan görüntülendi.
Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer'de sit alanında bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, Deniz'in ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrıldığı öğrenilmişti. Özcan Deniz villalarının bulunduğu site havadan görüntülendi. - İSTANBUL