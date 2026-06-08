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Özbekistan'da gaz istasyonunda patlama: 6 ölü

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Özbekistan'ın Kaşkaderya bölgesindeki bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangında iki gaz tankeri ve iki yer altı depolama tankı hasar gördü.

Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Özbekistan'da patlama meydana geldi. Ülkenin güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Özbekistan Basın Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre; patlamanın ardından çıkan yangında iki gaz tankeri ile iki yer altı yakıt depolama tankı hasar gördü. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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