Özbekistan'da gaz istasyonunda patlama: 6 ölü
Özbekistan'ın Kaşkaderya bölgesindeki bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangında iki gaz tankeri ve iki yer altı depolama tankı hasar gördü.
Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Özbekistan'da patlama meydana geldi. Ülkenin güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Özbekistan Basın Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre; patlamanın ardından çıkan yangında iki gaz tankeri ile iki yer altı yakıt depolama tankı hasar gördü. - TAŞKENT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı