Haberler

Ozan Güven'in Hapis Cezası Onandı

Ozan Güven'in Hapis Cezası Onandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 3 ay hapis cezası onandı. İstinaf Mahkemesi, verilen cezada hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.

OYUNCU Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayıp darbettiğ iddiasıyla yargılandığı davada, verilen 2 yıl 3 ay çaptırıldığı hapis cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Güven cezasının denetimli serbestlik süresi dışında kalan cezasının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u 13 Haziran 2020 yılında darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava 6 Haziran'da İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Mahkeme, Ozan Güven'in 'Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından beraatine, 'Kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Deniz Bulutsuz'un ise 'Basit yaralama' suçundan beraatine karar verildi. Tarafların karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

CEZANIN 45 GÜNÜNÜ CEZAEVİNDE GEÇİRECEK

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yargılamayı yapan mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulmadığını delillerde ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti. İspat bakımından değerlendirmenin ve eylemlerin yerinde ve doğru nitelendirildiği de kaydedildi. Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğunu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığını ifade eden İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazları oy birliğiyle reddetti. İstinaf Mahkemesi'nin yapılan itirazları reddetmesiyle İstanbul 58'inci Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hüküm kesinleşerek ceza onandı. Oyuncu Ozan Güven denetimli serbestlik süresi dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.