Ozan Güven'in Hapis Cezası Onandı

OYUNCU Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayıp darbettiğ iddiasıyla yargılandığı davada, verilen 2 yıl 3 ay çaptırıldığı hapis cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Güven cezasının denetimli serbestlik süresi dışında kalan cezasının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u 13 Haziran 2020 yılında darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava 6 Haziran'da İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Mahkeme, Ozan Güven'in 'Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından beraatine, 'Kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Deniz Bulutsuz'un ise 'Basit yaralama' suçundan beraatine karar verildi. Tarafların karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

CEZANIN 45 GÜNÜNÜ CEZAEVİNDE GEÇİRECEK

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yargılamayı yapan mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulmadığını delillerde ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti. İspat bakımından değerlendirmenin ve eylemlerin yerinde ve doğru nitelendirildiği de kaydedildi. Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğunu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığını ifade eden İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazları oy birliğiyle reddetti. İstinaf Mahkemesi'nin yapılan itirazları reddetmesiyle İstanbul 58'inci Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hüküm kesinleşerek ceza onandı. Oyuncu Ozan Güven denetimli serbestlik süresi dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.