Özalp'te Soğuk Havada Yangına Müdahale Zorluğu

Van'ın Özalp ilçesinde samanlıkta çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye aracının su çıkış vanası aşırı soğuktan donunca, yangına bölgeye sevk edilen Saray ve Erçek ekibi müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi. Samanlığın yandığı ihbarını alan Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye ulaştığı ilçede itfaiye aracının su çıkış boruları donunca bölgeye Saray ve Erçek'ten destek ekibi yönlendirildi. Yapılan müdahale sonrası yangın çevredeki evlerde sıçramadan söndürüldü.

Mahallelinin itfaiye aracında su olmadığını iddia etmeleri üzerine itfaiye eri araçta su olduğunu çektiği video ile vatandaşlara gösterip, soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu anlattı. - VAN