Van'da bir genç iş yerinin önündeki araçta ölü bulundu

Van'ın Özalp ilçesinde iki gün önce kaybolduğu bildirilen Yıldırım Akbulut, iş yerinin önündeki aracın içinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde 2 gün önce kaybolduğu ileri sürülen genç, kendisine ait iş yerinin önündeki aracın içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yıldırım Akbulut isimli genç için yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, gencin cansız bedeni Özalp ilçesindeki iş yerinin önünde aracın içerisinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze önce Özalp Devlet Hastanesine, oradan otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gencin kesin ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
