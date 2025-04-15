Özalp Kırsalında Erkek Cesedi Bulundu
Van'ın Özalp ilçesinde çobanlar tarafından bulunan erkek cesedinin düzensiz göçmene ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özalp kırsalında erkek cesedi bulundu
VAN - Van'ın Özalp ilçesi kırsalında çobanlar tarafından erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgilere göre Özalp ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi kırsal alanında koyun otlan çobanlar tarafında bir erkek cesedi buldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemi için ceset Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cesedin düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa