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Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz'un çekişmeli boşanma davası

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Ünlü oyuncu Umut Oğuz ve 6 yıllık eşi Sevilay Tilda Oğuz boşanma davasında karşılaştılar. Sevilay Tilda Oğuz, 2018 yılında evlendiği eşi Umut Oğuz'dan 1 milyon TL tazminat talep etti. Ayrıca 5 yaşındaki çocuklarının velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, aylık 25 bin TL nafaka talebinde bulundu. Ancak Umut Oğuz, eşiyle fiilen ayrı olmadığını belirterek boşanmak istemediğini ifade etti. Duruşma bir sonraki tarihe ertelendi.

Ünlü oyuncu Umut Oğuz ile 6 yıllık eşi ve 5 yaşındaki çocuğu Dora'nın annesi Sevilay Tilda Oğuz, boşanma davasında karşı karşıya geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sevilay Tilda Oğuz, mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde, eşiyle aralarındaki sevgi, saygı ve dostane bağların kaybolduğunu belirtirken, davaya konu geçimsizlik sebeplerini şimdilik anlatmak istemediğini ifade etti.

'NAFAKAYI ÖDEYECEK DURUMU YOK'

5 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, ünlü oyuncudan 1 milyon TL tazminat ile aylık 25 bin TL nafaka talep etti.

Davanın reddini isteyen Umut Oğuz ise eşiyle fiilen ayrı olmadığını belirterek, boşanmak istemediğini söyledi. 47 yaşındaki oyuncunun avukatı, "Ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu yoktur" dedi. Duruşma ertelendi.

Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz'un çekişmeli boşanma davası
Kaynak: Haberler.com / Ezgi Taşlı - 3.Sayfa
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