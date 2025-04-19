Oyuncu Sevil Akdağ, Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Fatih'te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçakla öldüren oyuncu Sevil Akdağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fatih'te dün yaşanan olayda oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşanmış, Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrılmıştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sevil Akdağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.