Oyuncu Meral Kaplan, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı
Sevda Çiçeği dizisindeki "Nazan" karakteriyle tanınan ve son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Meral Kaplan, İstanbul Arnavutköy'deki bir arazinin satışında sahte evrak düzenlemekle suçlandı. 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Arnavutköy'deki bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddia edilen oyuncu ve eski manken Meral Kaplan, 20 milyon TL'lik dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Kaplan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ARAZİ SATIŞI İDDİASI
Ekol TV'nin haberine göre Kaplan ve arkadaşları, Arnavutköy'de bulunan bir araziyi satmak üzere bir firma ile görüşmeler yaptı. Arazi için 20 milyon TL değerinde anlaşmaya varıldı ve satış için belge düzenlendi. Ancak devir işlemi gerçekleşmeyince belgelerin sahte olduğu ve para transferinin yapıldığı iddia edildi.
ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTI
Firma yetkilileri dolandırıldıkları gerekçesiyle emniyete başvurdu. Şikâyetin ardından Kaplan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünlü oyuncu, verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Kaplan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Savcılık, düzenlenen belgelerin doğruluğunu ve para hareketlerini incelemeye devam ediyor. Soruşturma sonucunda toplanan deliller doğrultusunda Kaplan hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.