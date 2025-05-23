Oyuncu Halit Ergenç, menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptığı iddiasıyla, 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere adliyeye geldi. - İSTANBUL