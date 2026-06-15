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Kadıköy'de hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Kadıköy'de evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri yayınlandı.

İstanbul Kadıköy'de evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncunun vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden olurken, İrtem'in dün sosyal medya hesabında doğum gününe ilişkin paylaşımlar yaptığı görüldü. Kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu ve ardından bir arkadaşıyla olduğu görüldü. İrtem'in yaşadığı binanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise, annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
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