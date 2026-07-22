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"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında Öykü Serter adliyeye geldi

'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında Öykü Serter adliyeye geldi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında sunucu Öykü Serter, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında sunucu Öykü Serter ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti. Bu kapsamda, sunucu Öykü Serter, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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