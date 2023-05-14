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Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Akçaabat Trabzon ulusoy 3. Sayfa Haberler

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