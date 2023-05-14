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Oy kullanan anne ve babasını beklerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Oy kullanan anne ve babasını beklerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Akhisarspor'un eski yönetim kurulu üyesi, iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Akhisarspor'un eski yönetim kurulu üyesi, iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'nde ikamet eden anne ve babasını oy kullanmaları için Şehit Hasan Acar Ortaokuluna götüren Zafer Leblebici, aracının içinde anne ve babasının dönmesini beklediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

48 yaşındaki iş adamı Zafer Leblebici'nin cenazesinin 15 Mayıs Pazartesi günü Hilaliye Camisinden öğle namazını müteakip kaldırılacağı öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler

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