Ovacık'ta Kaçak Tarihi Eser Kazısı Yapan Şahıs Yakalandı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 1 kişi suç aletleri ile birlikte Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi kırsalında bir ihbar sonucu yaptıkları operasyon kapsamında bir kişi izinsiz tarihi eser kazısı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısla birlikte kaçak kazıda kullandıkları malzemeler ele verildi. - KARABÜK