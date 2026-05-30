Dağlık alanda düşerek yaralan şahsı ekipler kurtardı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda düşerek ayağını kıran şahsı ekipler kurtardı.

Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan Ters Laleler bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada kayalık arazide dengesini kaybederek sol ayak bileğinde kırık meydana gelen vatandaş için ekipler seferber oldu. İhbarın alınmasının ardından jandarma, AFAD ve gönüllü MUDAK ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yaklaşık 2 kilometrelik yaya yürüyüş gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda yaralı vatandaşa ulaştı.

Bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilen vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı