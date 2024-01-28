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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, kaza sonucu yaralanan polis memurunu ziyaret etti

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Alemdar, kazada hayatını kaybeden polis memuruna Allah'tan rahmet diledi ve yaralılara acil şifalar diledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Akyazı-Hendek geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan görevden döndükleri öğrenilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 06 EBM 912 plakalı Skoda marka otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen ve adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce otomobil içerisinde bulunan yaralı polisler C.P., F.D. ve H.B., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı polis Cengiz Parlak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. F.D. isimli yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralı H.B.'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Hastanede geçmiş olsun ziyareti

Meydana gelen feci kazanın ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ile birlikte hastaneyi ziyaret etti. Heyet, polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kazada hayatını kaybeden polis memuruna Allah'tan rahmet dileyen Alemdar, "TEM Otoyolu Hendek-Akyazı arasında gerçekleşen kazada yaralanan polis memurlarımızı Milletvekilimiz Ertuğrul Kocacık, İl Emniyet Müdürümüz Selçuk Doğuş ve Sağlık Müdürümüz Aziz Öğütlü ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, son durumları hakkında bilgi aldık. Kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Yusuf Alemdar Sakarya 3.Sayfa Haberler

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