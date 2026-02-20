Haberler

Otobanda feci kaza: 1 yaralı

Güncelleme:
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda arızalanan bir otomobile kamyonun çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında arızalanan bir otomobile kamyonun çarpmasıyla başlayan zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyol üzerinde seyir halindeyken arızalanan ve yol ortasında kalan bir otomobile, arkadan gelen bir kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, o esnada yolda bulunan başka bir otomobile daha çarparak durabildi.

Araçlar hurdaya döndü

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adeta hurdaya dönen araçların içerisinde sıkışan bir kişi, ekiplerin titiz çalışması sonucu yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikameti geçici bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sürerken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
