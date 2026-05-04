Otoyolda tırdan sarkan tavuklar kameraya yansıdı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halindeki tırın dorsesinden dışarı sarkan tavuk ayakları ve delikten kafasını çıkaran canlı tavuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Karasu çıkışı mevkiinde sevkiyat gerçekleştiren tırın kasasındaki tavukların bir kısmı, seyir halindeyken dorsedeki boşluklardan dışarı sarkarak düşme tehlikesi geçirdi. Hem hayvanların güvenliğini hem de otoyoldaki trafik akışını riske atan o anlar, aynı güzergahta ilerleyen başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki tırın dorsesinden ölmüş olduğu iddia edilen bir tavuğun ayaklarının dışarı sarktığı, canlı tavuğun ise dorsedeki başka bir delikten kafasını çıkararak dışarı çıktığı görüldü.

Görüntüyü kayda alan vatandaşların, "Biri düşmek üzere, altımızda kalacak. 2 tanesi ölmüş, biri düşmek üzere. Hayvan telef olacak" dediği duyuldu. - SAKARYA

