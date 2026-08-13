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Plakasını Gizleyen Sürücüye 140 Bin TL Ceza

Plakasını Gizleyen Sürücüye 140 Bin TL Ceza
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Gaziantep’te plakasını gizleyerek trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Gaziantep'te plakasını gizleyerek trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, Adana istikametinde seyreden F.B. idaresindeki aracın plakasının okunmayacak şekilde kapatıldığını tespit etti. Ekipler tarafından söz konusu aracın sürücüsüne ilgili trafik maddeleri uyarınca 140 bin TL idari para cezası uygulandı.

Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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