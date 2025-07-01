Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
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Meksika'nın Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında bir otoyolda 6'sı kafası kesik halde 20 ceset bulunurken, bunlardan 16'sı bir minibüste, 4'ü ise otoyol üzerindeki bir köprüde asılı halde bulundu.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletin başkenti Culiacan yakınlarında 20 kişinin cansız bedeni bulundu.

6 KİŞİNİN KAFASINI KESTİLER

Yetkililer, cesetlerin 6'sının kafası kesilmiş halde olduğunu bildirirken, 16 cesedin bir minibüs içerisinde, diğer 4'ünün ise bir otoyol köprüsüne asılmış şekilde bulunduğunu açıkladı. Bölgedeki güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ ARASINDA ÇATIŞMALAR ARTTI

Sinaloa, son aylarda uyuşturucu kartelleri arasında yoğun çatışmalara sahne olurken, yaşanan bu vahşet, ülkedeki organize suç sorununun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHalkınsesi:

diyanet ne yapıyor boşuna mı maaş alıyor neden dini yaymiyorsun eyyy diyanet 2028 e kadar Meksika Müslüman olmazsa diyanet istifa etmeli yazık bu gariplere biseyler yapilmali diyanet baskaninindan çok papa yi görüyoruz haberlerde Üzücü Meksika fethi şart oldu

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

meksikada dünyanın en vahşi,kanunsuz ülkesi oldu orada yaşamak tam anlamıyla kelle koltukta ispatıda bu katliam. çeteler birbirlerini boğazlayıp kuşbaşı gibi doğruyorlar masumlarıda acımasızca öldürüyorlar

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

DAHA KENDİ ÜLKESİNE SAHİP ÇIKAMAYAN ORTADOĞUYA YÖN VERMEYE ÇALIŞIYORLAR AHMAKLAR

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Olayı yapan çete, hem asarız hem de keseriz mesajı veriyor.

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