Haberler

Otoyol uygulamasında firari hükümlü yakayı ele verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol gişelerinde yapılan jandarma kontrollerinde, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.K. yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol gişelerinde yapılan kontrolde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Tepecik Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Germencik gişelerinde gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde, 'kasten öldürme' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından hakkında toplam 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (56) isimli şahsın arandığı tespit edildi Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

